高雄市長補選，國民黨在地議員包含高雄市議員李雅靜和黃紹庭都有意參選，國民黨不分區立委吳怡玎傳出也是可能人選。對此，名嘴謝寒冰認為吳怡玎若出來選，將是不錯的人選。他認為，大家都罵吳怡玎爸爸，謝寒冰說要比大家就來比，「國民黨在高雄有什麼可以輸的，反正輸透了，讓大家看陳其邁的底是什麼」。他認為，國民黨其實在高雄最大好處就是「不用患得患失」。

謝寒冰稍早在直播中表示，藍軍心中要有想法，這次補選不可能會贏，但最重要的是要打底，準備2022，並表態要在高雄長期耕耘，要做到這種表態，藍軍在高雄才能一步一腳印把票拿回來。他認為，無論是吳怡玎或李雅靜和黃紹庭都可以，重點是要有長期經營打算，要扎根！他建議還是由高雄在地人士來選，不建議空降部隊來選！

謝寒冰指出，國民黨若不推候選人很難看，好歹是第一大在野黨，且國民黨從有民主政治以來，都是第一大黨，雖然現在立院是民進黨席次多，但地方縣市議員、村里長及各地基層民代，國民黨佔多少，若連提都不敢提、禮讓別人「會笑死人」。他直言，國民黨都沒有想要在高雄扎根打算嗎？

謝寒冰提及，吳怡玎若願意出來，這次就當磨練，輸也沒關係，就看高雄國民黨剩多少票，並花兩年長期經營。此外，吳怡玎本來就是不分區立委，立院要表現，也要不斷在高雄耕耘，看兩年後會怎樣，想辦法接地氣！

對於吳怡玎若參選，外界若打吳的爸爸，謝寒冰說吳怡玎也不會怕！他直言，陳其邁的爸爸是了不起的人嗎？「要打老爸誰怕誰」。他說吳怡玎若參選，是不錯人選，因為大家可以來比爸爸！他表示，國民黨在高雄有什麼可以輸的，反正輸透了，就讓大家看陳其邁的底是什麼，當初韓跟陳選市長時，約定好不要掀彼此的底，但吳跟陳兩人沒交情，大家都來掀底！謝也提及，李雅靜和黃紹庭是現任議員，若參選，到時會被要求辭議員，若不辭會相對處於不利位置！反觀吳怡玎是不分區立委，若選上高雄市長，國民黨再遞補一個人；如果選不上，不分區繼續做！他說國民黨現在在高雄最大好處就是「不用患得患失」，大不了還是輸，但若培養的好，還是可以選區域立委，他說年輕人要向下扎根，若願意向下扎根的年輕人，謝寒冰說他都非常支持。

(中時電子報)