黃偉哲（右）說，將香甜的芒果入菜，別有一番風味。（李宜杰攝）

黃偉哲（左）與飯店業者主廚現場製作芒果沙拉。（李宜杰攝）

台南飯店業者推出芒果料理，令人食指大動。（李宜杰攝）

將芒果入菜，色香味具全。（李宜杰攝）

時序即將進入愛文芒果產季。（李宜杰攝）

為推廣台南愛文芒果，台南市長黃偉哲15日下午化身主廚，與飯店業者主廚聯手，將新鮮香甜的芒果入菜，料理出爽口的「鮮蝦芒果黃瓜沙拉」，大力推銷季節水果。黃偉哲指出，今年芒果雖較去年減產約1成5，但需求量沒有受疫情影響，且不減反增，「產季還沒出來，就已經開始追貨了。」黃呼籲民眾要品嘗當季芒果，得加緊腳步，趕快來趟府城之旅。

黃偉哲今日（15）下午出席由香格里拉台南遠東國際大飯店主辦的「玉井芒果．創意入菜」宣傳記者會。黃偉哲特別穿上廚師袍，與香格里拉馬來西亞籍行政主廚黃胤仁，聯手將芒果入菜，製作多道料理試吃，「芒果雖然已經是台南水果中的主力戰將，但仍希望求新求變，讓大家體驗不一樣的吃法。」同時，黃偉哲也在現場大啖芒果剉冰，並加入煉乳、糖漿，笑稱自己是「全糖市長」，並稱許台南芒果香甜好吃。

黃偉哲強調，地方政府近來都在搶攻國旅大餅，盼民眾可來府城吃芒果、遊古蹟，也為即將到來的2020台南國際芒果節暖身。

香格里拉台南、台北遠東國際大飯店過去致力推動「可持續美食計畫」，堅持選用當季、當地食材，用行動支持農民。香格里拉飯店過去已嘗試將麻豆柚子、官田菱角、西港胡麻、善化草莓及關廟鳳梨入菜，今年挑戰用玉井芒果製作中西式料理、甜點，準備讓民眾遊訪台南時，也能大飽口福，品嘗當季美味芒果。

(中時 )