湖口鄉成功路與八德路一段，15日下午發生自撞死亡車禍，1名49歲男子駕駛汽車，疑車速過快擦撞護欄後翻車，湖口消防分隊據報到場救援時，受困車內的男子已無呼吸心跳。

消防局表示，這起意外發生在下午約1點16分時，該部汽車疑車速過快，擦撞到護欄後導致翻車，車頭嚴重毀損，駕駛受困在車內。

湖口消防分隊獲報派員至現場救援，將困在車內的男子救出，發現已無呼吸心跳，送往仁慈醫院搶救仍不治。這起自撞意外死亡車禍，由警方調查肇事原因。

(中時 )