小自客自撞護欄翻覆 駕駛困在車內死亡 16:032020/06/15 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 49歲男子自撞護欄車禍死亡現場。（警方提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖口鄉成功路與八德路一段，15日下午發生自撞死亡車禍，1名49歲男子駕駛汽車，疑車速過快擦撞護欄後翻車，湖口消防分隊據報到場救援時，受困車內的男子已無呼吸心跳。 消防局表示，這起意外發生在下午約1點16分時，該部汽車疑車速過快，擦撞到護欄後導致翻車，車頭嚴重毀損，駕駛受困在車內。 湖口消防分隊獲報派員至現場救援，將困在車內的男子救出，發現已無呼吸心跳，送往仁慈醫院搶救仍不治。這起自撞意外死亡車禍，由警方調查肇事原因。 (中時 ) #死亡 #男子 #車禍 #駕駛 #消防分隊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 綠爆了！男與出差女友視訊 驚見「姊夫躺床」入鏡 - 社會 女友破處變慾女！一天5次鮮肉男快頂不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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