iRent共享汽機車服務致力於打造完整公共運輸路網，為鼓勵民眾使用公共運具，宣布與悠遊卡公司合作，iRent會員於活動期間（6月15日～7月15日) 首次使用EasyWallet APP悠遊付之嗶乘車功能（Android手機，且版本為6.0（含）以上具NFC功能）購買1,280定期票，再到iRent活動網頁登錄（https://bit.ly/2irB80）定期票七折優惠，其中七折優惠所減免的384元，將於7月30日前以悠遊付儲值金回饋至符合活動資格者悠遊付帳號中，活動限量提供iRent會員1,000名額。此外，登錄活動為iRent新會員者，7月15日前於iRent APP輸入「iRenteasy」序號，還可再獲得免費租車60分鐘。

12月底前iRent新舊客戶同享於活動網頁（http://bit.ly/1280iRent）輸入1,280定期票卡號（所有通路購買之1,280定期票皆適用），可兌換iRent免費租車30分鐘。贈送租車分鐘數可用於iRent共享汽車或機車。

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