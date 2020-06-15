近來美國各地示威頻傳，大量民眾群聚引發擔憂，恐致使第二波疫情爆發，周一美股電子盤開盤延續上周跌勢，道瓊工業指數開盤跌3.3％或800點，S&P500跌2.9％，那斯達克跌2.3％。

道瓊工業指數和S&P500上周分別拉回5.5％和4.7％，那斯達克則是跌2.3％，三大指數皆面對自三月以來最慘烈一周。

美國阿拉巴馬州、加利福尼亞州、佛羅里達州和北卡羅萊納州自解封後回報的確診病例數增加，尤其德州和北卡羅萊納州周六通報的新冠肺炎住院人數創下疫情爆發以來新高， Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示：「市場需要休息一下，各國漸漸重啟引發了擔憂，社交距離縮短可能引發第二波疫情，接著又將再次走向封鎖措施。」

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）六月初對於持續減產至七月一事達成協議，本周稍晚OPEC+將和專家開會討論產量議題。

自疫情爆發，各國陸續實施封鎖措施，使原油需求大減。近來各國逐漸解封，但因擔憂二次封城可能再次影響原料油需求，原油期貨周一延續上周跌勢。天然氣期貨跌0.57％，燃油期貨跌3.05％，布蘭特原油期貨跌3.5％，報一桶37.39美元。

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