證交所及元富證券共同主辦的「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上台灣投資說明會，於12日結束，為期一周的線上會議，吸引超過50位國內及亞洲地區機構投資人，與23家國內上市櫃公司，進行近300場會談。

說明會期間，證交所透過專題演講向國際機構投資人介紹台灣資本市場的實力及深度，尤其是國際投資人關注的公司治理議題，證交所副總陳麗卿指出，面對新冠肺炎病毒，台灣政府迅速反應，成功阻止疫情蔓延，再加上企業適時採行緊急應變計畫，維持台灣市場穩定。

陳麗卿補充表示，證交所持續努力提升資本市場效率，包括今年3月實施的逐筆交易及10月即將上路的盤中零股交易。此外，台灣上市公司的公司治理成長顯著，新版公司治理藍圖，引領市場更加透明也強化股東參與。

證交所市場推廣部組長潘景華向機構投資人說明疫情期間臺灣市場穩定運作之關鍵及近期市場重要措施。潘景華表示，證交所建置完善的BCP制度，加上配合防疫提供市場參與者彈性的作業機制，讓臺灣資本市場持續運作並維持韌性。證交所也將運用多元方式，持續與機構投資人溝通互動，並提供更優質的服務。

證交所公司治理部專員黃于珊介紹近年台灣公司治理發展，金管會於2018年公布新版公司治理藍圖，強化董事會職能、資訊揭露及股東參與。此外，第六屆臺灣公司治理評鑑結果已於4月公布，透過指標內涵及相關法規推動，逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施。

證交所對於行銷台股，推動優質上市公司及吸引外資一向不遺餘力，面對新冠肺炎的挑戰，現階段維持與全球機構投資人溝通甚為重要，運用數位雲端方式，突破疫情的藩籬，讓投資人與上市公司持續於空中交流。

接下來證交所也將持續安排引資活動，運用多元的面向介紹台灣產業前景與優勢及上市公司的競爭力，期能吸引更多資金投入台灣股市，增進經濟成長的動能

(工商 )