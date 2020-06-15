台灣索尼宣佈旗艦手機Xperia 1 II已通過NCC國家通訊傳播委員會的5G認證並登載上官網，成為全台首款通過5G認證手機。

隨著台灣5G開台時間表浮現，去年第四季開始就陸續有不少支援5G的旗艦機種在台上市，比如說華為Mate 20X、vivo NEX 3，今年三星也已開賣支援5G的Galaxy S20系列，雖然這些機種都是5G手機，只要台灣5G正式開台、原廠解除手機內的軟體封印，就是現成的5G手機，可是送NCC審驗5G誰先通過卻是跟什麼時候開賣無關，也讓才要上市的索尼Xperia 1 II拔得頭籌，成為台灣第一款通過NCC 5G認證的手機。

台灣索尼行動表示，Xperia 1 II 台灣販售5G單卡/4G雙卡雙待，內建8GB RAM/256GB ROM，參考建議售價35,990元，預計在6月20日正式上市，同步於6月20日與電信業者推出搭售資費方案。

(工商 )