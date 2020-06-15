隨著疫情趨緩，交通部觀光局推出安心旅遊補助，有不少人開始計畫出遊。一名花蓮網友PO文指出，夏天到了身邊很多人問，慕谷慕魚現在開放了嗎？他誠摯告訴大家並沒有開放。原PO表示裡面的水域很危險，不要擅自下水遊玩，還有許多人到翡翠谷玩卻沒隨手把垃圾帶走，村莊最近考慮關閉翡翠谷。

有一名網友在《Dcard》發文表示今年「慕谷慕魚沒有開放」，因為裡面發生走山；他透露有些人可能之前被當地人帶過知道台電修護道路，就擅自帶人進去慕谷慕魚，「誠摯呼籲那些人別擅自自己帶朋友來，請你認識的當地人帶，因為你不懂裡面的水域有多危險，去年有些遺憾就是這樣發生的。」

另外原PO放上另一個觀光勝地「翡翠谷」的照片，只見照片中街道上堆了一袋袋的垃圾，他提到「拜託！人很多我知道，垃圾帶走好不好？」他告知大家最近村莊已經在開會，討論是否要將翡翠谷關閉，「請各位來玩的朋友好好珍惜我們的環境，謝謝！」

看到照片網友紛紛表示，「不開放是好事，人：亂源」、「雖然很想去可是每次看到開放遊客後，被一堆沒有公德心的人亂丟垃圾、污染環境」、「上次去很遺憾慕谷慕魚沒有開放，不過也意外發現翡翠谷真的很美，如果都要關了我會很難過，可是也只能表示尊重，畢竟我們真的破壞生態太嚴重了」、「翡翠谷超美的，拜託不要被破壞」。

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(中時電子報)