所謂家賊難防，相對地，如果男、女偷吃的對象是身邊的親友，絕對防不勝防！就有一名男網友意外發現女友偷吃，對象竟然是自己的姊夫。

這名綠帽子日前在臉書社團「爆怨公社」發文透露，女友聖誕夜與姊夫出差，晚上2人視訊時，發現女友喝醉只穿浴袍，話講到一半，畫面突然看到「姊夫躺在床上」，雖然女友堅稱與姊夫是清白，但他不相信，最後確認證實自己被戴綠帽，網友看到貼文忍不住驚呼「原來SOD演的都是真的」。

這名男網友還PO出一張截圖，畫面中可見一名女子穿著白色浴袍，坐在沙發上和男友聊天，過程中可能手部動作太大，不小心鏡頭拍到不遠處的床，讓躺在床上的男子入鏡。

網友本到貼文與截圖紛紛留言「出差沒開2間房不是很怪嗎」、「聖誕夜出差...嗯...真是好日子」、「還好提早發現～提早治療，娶回家就沒救了」。

還有人打趣說：「姐妹丼而已，不綠不綠。是你介入了人家的生活而不自知！SOD是真的」、「你去找她姐姐就扯平」、「先找女友姊姊訴苦阿，SOD你也跑一遍」。

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(中時電子報)