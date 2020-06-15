王大陸與港星佘詩曼近日加入大陸節目《看我的生活》，兩人一起到遊樂園玩、買手搖飲料喝，兩人閒聊時，王大陸連續2次說錯話，提到年紀問題，踩到佘詩曼地雷，讓佘詩曼氣到變臉直呼：「這人怎麼搞的？」

王大陸與佘詩曼到飲料店買手搖飲時，王大陸閒聊好奇問45歲的佘詩曼會不會怕坐遊樂設施，女方則反問「看起來你是不怕的是嗎？」接著王大陸開年紀玩笑「但是年紀越大的時候就會...就開始怕死。」

佘詩曼聽完傻眼直呼：「你現在是在暗示我嗎？」王大陸嚇到趕緊道歉，佘詩曼故作生氣，還「哼」了一聲，往旁邊座位坐並說：「我最不喜歡人家說年紀的問題了」，王大陸急忙強調「我們是要保持童心」，佘詩曼才接受道歉並坐回原本位子。

王大陸連2次說錯話，惹佘詩曼變臉。（圖／取材自優酷微博）

王大陸接著又提到他姐姐已婚、生了2個孩子，也讓佘詩曼好奇問「台灣流行早婚還是晚婚？」王大陸表示都可以後，他先是反問女方，接著又對佘詩曼說「晚婚」，再度惹怒佘詩曼，讓佘詩曼變臉怒喊：「這人怎麼搞的？」

佘詩曼對著王大陸狂念「惹人生氣的那種，你自己去（遊樂園）吧」，逼得王大陸趕緊向佘詩曼道歉「姐姐我錯了，我說錯了」，佘詩曼隨即露出笑容，原來佘詩曼剛剛的怒氣純粹是開玩笑，雙方一來一往也讓觀眾看了捏一把冷汗。

(中時電子報)