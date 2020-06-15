國防部每年一度的「國軍狙擊手競賽」將在9月中旬展開，各部隊狙擊手都正在進入最後的勤訓，以爭取最強狙擊手榮譽。根據《青年日報》報導，憲兵「狙擊手集訓隊」近期密集投入訓練，甚至首度創新將戰場推向濱海，訓練狙擊手在灘頭完成狙殺任務。

據了解，憲兵指揮部所屬各地區指揮部於年初成立「狙擊手集訓隊」，完成訓練師資編組與薦訓人員考核，要為即將帶來的國軍狙擊手競賽，爭取佳績。

狙擊隊員利用現有地形地貌物資進行掩蔽。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，憲兵狙擊手集訓隊訓練內容，包括強化肌耐力的「負重行軍」；考驗綜合能力的「滲透狙擊」、「濱海射擊」；提升戰場抗壓能力的「壓力下射擊」、「夜間射擊」，以及肆應戰場環境、變換陣地與障礙物運用的「城鎮變換暨掩護射擊」，各項訓練要求強度嚴格。

在「滲透狙擊」，隊員們須身著偽裝服，完成臉部及裝備偽裝，以及揹負個人武器裝備，發揮定向越野能力，在240分鐘內完成1600公尺的滲透潛行，在抵達射擊陣地後，更須於限時180秒內完成2個目標物射擊，為最接近模擬戰場的高壓競賽項目。

憲兵指揮部表示，隊員於訓練過程中，須提升滲透潛行、定向越野、偽裝滲透及陣地選定與構築等能力，並強化敵情蒐集、目標辨識及高壓作戰環境適應等職能，以提高戰場存活率。

此外，在「負重行軍」中，狙擊手與觀測手不僅要揹負重達25公斤的武器裝備行軍，更因有時限壓力，過程中靈活運用間歇跑，以增進心肺耐力與雙腿肌耐力，並於射擊陣地輪流實施目標物狙擊，進而強化接戰能力。

(中時電子報)