週一(6月15日)亞市盤中，國際現貨黃金交投於1728美元/盎司區域。日內金價先跌至1727.14美元/盎司低點，之後自低位有所反彈，一度站上1730美元關卡。而目前金價突然再度加速走低，重回1730美元下方。

在連續幾周幾乎沒有新增冠狀病毒感染病例之後，北京最近幾天又記錄了數十起新病例。與此同時，美國更多州出現了新的病毒感染病例和住院人數。對新冠肺炎疫情死灰復燃的擔憂加劇，削弱了投資者的風險情緒，導致亞洲股市和油價走低。週一(6月15日)亞市午後，現貨黃金加速下挫，金價下破1720美元/盎司，

上一交易日國際現貨黃金亞市早盤開於1726.97美元/盎司，最高上漲至1742.80美元/盎司，最低下探1722.09美元/盎司，收於1729.77美元/盎司，上漲2.78美元或0.16%，本周上漲44.54美元或2.64%。

與此同時，COMEX 8月黃金期貨收跌0.1%，報1737.30美元/盎司，上周累漲逾3%。

Walsh Trading商業對沖部門聯席主管Sean Lusk表示，只要聯準會持續向經濟注入資金，金價「肯定會上漲」。他說：「他們將通過購買債券和其他量化寬鬆措施，盡其所能刺激經濟。在這些措施解除之前，你為什麼會做空金屬呢？」他警告道，交易員將會以獲利了結的形式進行一輪又一輪的拋售。但他也預計一些市場參與者將利用價格下跌作為買入機會。

Phoenix Futures and Options LLC總裁Kevin Grady也對接下來一周黃金走勢持中立態度，但指出大規模刺激措施將為金價的任何拋盤提供支撐。Grady說道：「聯準會有關將把利率維持在當前水平直至2022年的言論，也對黃金有利。」

接下來需持續關注國內外疫情的情況，尤其是國內疫情重新反彈的跡象令人擔憂，警惕市場情緒發生重大變化而引發金融資產劇烈波動。

(中時電子報)