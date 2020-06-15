民眾黨今日於臉書發文批評，民進黨在野時一直督促執政黨實現居住正義，等到上台了，當年公開疾呼居住正義的花敬群教授成為內政部花次長後，就公開表態說「囤房稅是無效且無理的錯誤建議」，對於這種「選前房市三箭，選後亂放冷箭」的言論，讓人惋惜。

民眾黨指出，關於居住正義，黨團將會持續朝三大方向修法：

1. 修改《房屋稅條例第五條、第十一條條文》修正草案。採累進稅率課徵「囤房稅」，並將房屋標準價格評定由3年縮為2年，並延伸台北模式，降低單一自住稅率但課徵累進稅率，1戶是1.2％，2至3戶是1.5％至2.4％，4至5戶就是2.4％至3.6％，6房以上則是3.6％至4.8％。預售屋則是在徵房屋稅的1年內沒售出，按房屋現值的1.5％課稅。

2. 透過修正《平均地權條例第四十七條及第八十一條之二條條文修正草案》，將實價登錄資訊揭露到戶、地號，同時預售屋納入登錄範圍，以完備實價登錄2.0制度的公開透明，健全房市。

3. 透過《不動產經紀業管理條例第二十四條之一、第二十九條及第四十條條文修正草案》，讓預售屋及自建自售屋自「簽訂買賣契約書30日內」就需納入實價登錄，更增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定之罰則，保障人民權益。

民眾黨表示，將透過法規修正、執政縣市的落實，讓房市更加公開透明、制度也越趨健全。希望執政黨能儘速回應，不再讓住房三箭，只在夢裡相見。

(中時 )