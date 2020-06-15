美國各州逐步重啟經濟，樂觀預期吸引國際資金重返美股基金懷抱，根據統計，美股基金上週再施展吸金大法，不僅淨流入金額翻倍擴大至115.35億美元，創下近9週以來之最大單週流入金額；且已連續3週穩居全球股票基金吸金之冠。同有歐央撐腰和解封題材的歐股基金也不甘示弱，上週再獲資金大買24.34億美元，改寫近兩年來最大單週吸金。

反觀新興市場近期資金動能持續呈現分歧；資金動能一度翻正的全球型新興市場基金，上週再轉失血8.11億美元，新興亞洲基金資金動能也持續疲弱，但拉丁美洲基金則轉流入2.63億美元，為上週新興市場區域中的一大吸金亮點。歐非中東基金流入金額雖不到1億美元，卻也為連續3週吸金。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美國聯準會上週公佈相對悲觀的經濟預測，加上新冠肺炎疫情似乎又有復發疑慮，投資人重新調整原先較為樂觀的情緒與前景看法，使得部份風險性資產上週出現回檔修正，美股上週四(6/11)遭遇3月底反彈以來最大單日跌幅；就產業分類來看，能源、金融跌幅最劇，反觀企業基本面較佳的醫療保健、公用事業、資訊科技等較抗跌。

林雅慧表示，隨著各國重心逐步轉向解封及經濟正軌化，在消費增長復甦緩慢下，全球經濟成長有望步入第一階段復甦，但後續政策面支撐仍是關鍵。聯準會六月例會雖維持聯邦基準利率區間不變，但所有決策官員皆預期零利率水準將持續至2021年底，預期寬鬆貨幣政策將使利率維持低檔，這也讓著重企業紓困及協助就業的財政刺激措施更受關注。

林雅慧認為，儘管近期地緣政治增添不確定，然市場往往領先景氣提前反應，在區域及類股輪動下，股市多元主題彰顯主動管理重要性，留意具基本面支撐的美國以及亞洲市場。

(時報資訊)