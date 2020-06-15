由於美國喬治亞州亞特蘭大白人警察12日晚擊斃酒測未過，出手拒捕的27歲非裔青年，繼佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死案後，又引發另一波抗議示威。
而在激情的抗議中，有人打破窗戶，縱火燒了事故發生的溫蒂漢堡（Wendy's）。不過，據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，1名抗議者拍下的錄影顯示，縱火的不是非裔，而是一名帶著口罩的白人女子。如今當地警方的亞特蘭大犯罪舉報熱線（Crime Stoppers of Atlanta）已懸賞1萬美元（近30萬台幣），希望能找出這名嫌犯的下落。
如今當地警方已在社群媒體張貼這名白人女性的照片，而她戴著黑色鴨舌帽與口罩，似乎想隱藏身分。
在錄影中，抗議者大聲譴責這名女性搧風，以助長火勢，並堅稱這不是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動支持者放的火。「看！那白人女孩想要放火，」錄影的男子說，「瞧那白人女孩想要燒毀溫蒂漢堡。」他並不斷強調︰「不是我們幹的，不是我們！」
而在餐廳起火後，外面的抗議者開始放起煙火。亞特蘭大消防人員說，由於大批抗議者堵住溫蒂漢堡周圍的街道，為了擔心危及抗議者和消防人員，因此他們一時沒辦法讓消防車進入。
文章來源：Video appears to show a white woman setting fire to Wendy's in Atlanta where Rayshard Brooks was killed as black protesters shout 'it wasn't us' - and cops offer $10,000 to track her down
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。