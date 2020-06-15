錄影顯示1名戴口罩的白人女子涉嫌縱火

由於美國喬治亞州亞特蘭大白人警察12日晚擊斃酒測未過，出手拒捕的27歲非裔青年，繼佛洛伊德（George Floyd）壓頸致死案後，又引發另一波抗議示威。

而在激情的抗議中，有人打破窗戶，縱火燒了事故發生的溫蒂漢堡（Wendy's）。不過，據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，1名抗議者拍下的錄影顯示，縱火的不是非裔，而是一名帶著口罩的白人女子。如今當地警方的亞特蘭大犯罪舉報熱線（Crime Stoppers of Atlanta）已懸賞1萬美元（近30萬台幣），希望能找出這名嫌犯的下落。

FYI, it was a white woman who started the fires at the Wendy’s in Atlanta tonight.#AtlantaProtest#AtlantaRiots pic.twitter.com/H8IOgjq5D9 — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) June 14, 2020

Video appears to show a white woman setting fire to Wendy's in Atlanta where Rayshard Brooks was killed as black protesters shout 'it wasn't us' - and cops offer $10,000 to track her down 🔥💲 Daily Mail Online https://t.co/IuM2nlLcRM — TheCyberChick (@warriors_mom) June 15, 2020

如今當地警方已在社群媒體張貼這名白人女性的照片，而她戴著黑色鴨舌帽與口罩，似乎想隱藏身分。

在錄影中，抗議者大聲譴責這名女性搧風，以助長火勢，並堅稱這不是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動支持者放的火。「看！那白人女孩想要放火，」錄影的男子說，「瞧那白人女孩想要燒毀溫蒂漢堡。」他並不斷強調︰「不是我們幹的，不是我們！」

而在餐廳起火後，外面的抗議者開始放起煙火。亞特蘭大消防人員說，由於大批抗議者堵住溫蒂漢堡周圍的街道，為了擔心危及抗議者和消防人員，因此他們一時沒辦法讓消防車進入。

(中時電子報)