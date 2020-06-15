現代汽車推「愛車沁夏趴」免費健檢服務 16:002020/06/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為慶祝疫情趨緩、防疫解封，現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業推出「愛車沁夏趴」，自即日起至8月31日止，車主回廠即享有21項免費行車安全檢查，由專業技師診斷車輛冷氣、冷卻系統是否運作正常，預約回廠保養滿千即可抽總值399萬元的好禮大福袋，還有輪胎、電瓶、壓縮機、水箱等多項夏季零件及空調化學品八五折起，消費指定零件再享冷媒零元大放送。 (工商 ) #愛車 #沁夏 #回廠 #零件 #零元 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 尼康獲利暴跌 相機風光不再 轉型半導體設備 - 財經 二次疫情疑慮激增！市場恐慌蔓延 美期指狂崩900點 - 財經 英國最大商業組織：限制華為參與5G建設恐損經濟 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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