為慶祝疫情趨緩、防疫解封，現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業推出「愛車沁夏趴」，自即日起至8月31日止，車主回廠即享有21項免費行車安全檢查，由專業技師診斷車輛冷氣、冷卻系統是否運作正常，預約回廠保養滿千即可抽總值399萬元的好禮大福袋，還有輪胎、電瓶、壓縮機、水箱等多項夏季零件及空調化學品八五折起，消費指定零件再享冷媒零元大放送。

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