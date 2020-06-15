恆大(1325)15日召開股東會，通過配發現金股息0.3元。董事長黃美慧表示，新冠肺炎疫情影響，醫用口罩、隔離衣等需求大增，目前紡結不織布、熔噴不織布產能全開。今年加入口罩國家隊共增添至15套口罩機台，亦維持100％操作，6月營運應延續高檔態勢。考量穩健原則，接單最長僅1~2個月，目前接單均已滿載。

分析師認為，恆大4月自結EPS1.6元，超越首季1.45元。5月營收4.39億元，續創新高，月增38.84％，年成長465.46％；前5月營收11.84億元，年增247.39％。由於國外口罩單價遠比台灣高數倍以上，若開始開放部份外銷，獲利可望展現更明顯跳增。

恆大生產PP紡結不織布、PP熔噴不織布以及複合布(SMS、SMMS)為主，生產基地包含台南白河、大陸廈門，過去雖有口罩機台，但並未外賣。今年因疫情加入口罩國家隊，增添口罩機台至15台，加上熔噴不織布需求大增，帶動營運成長。

恆大目前8台不織布機台年產能達3.2萬噸，維持產能全開，其中供給最缺的熔噴不織布有2套機台，日產能為4噸，而口罩機台共15台，日產能達140萬片，至今仍處24小時全能生產。

有鑑市場需求仍處緊俏，恆大規劃下半年8、9、10月陸續新增3套熔噴不織布機台。新增的熔噴不織布產線，除醫療口罩使用外，可拿來做「HEPA」等級的高端過濾材料，有助強化多元利基營運觸角，至於投資生產N95口罩亦在計畫中。

(工商 )