A股三大指數15日收盤漲跌不一，其中滬指下跌-29.71點，跌幅1.02％，收報2,890.03點。深成指下跌59.44點，跌幅0.53％，收報11,192.27點；創業板指上漲12.79點，漲0.58％，收報2,219.55點。兩市合計成交人民幣（下同）7,595億元，行業類股漲少跌多，醫療概念股大漲。北向資金今日淨流出27.35億元。

(工商 )

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