A股三大指數漲跌互現 滬指跌逾1％ 16:002020/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數15日收盤漲跌不一，其中滬指下跌-29.71點，跌幅1.02％，收報2,890.03點。深成指下跌59.44點，跌幅0.53％，收報11,192.27點；創業板指上漲12.79點，漲0.58％，收報2,219.55點。兩市合計成交人民幣（下同）7,595億元，行業類股漲少跌多，醫療概念股大漲。北向資金今日淨流出27.35億元。 (工商 ) #收報 #A股 #三大指數 #漲跌 #滬指 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 尼康獲利暴跌 相機風光不再 轉型半導體設備 - 財經 二次疫情疑慮激增！市場恐慌蔓延 美期指狂崩900點 - 財經 英國最大商業組織：限制華為參與5G建設恐損經濟 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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