因應防疫解封，外籍移工聚集的台中市東協廣場娛樂場所，在防疫解禁後，於13日正式恢復營業，台中市第一警分局第一周假日就前往臨檢，並採取「包圍逃生梯」戰略，臨檢完店家後警方又另外逐層進行搜索，查獲失聯及逾期居留共2人，訊後，交移民署後續處置。

「唉呀！不是走了嗎，怎麼會突然又回頭！」「失聯移工」「阿明」趁警方第一波臨檢店家時竄逃躲藏，沒想到，警方以「包圍逃生梯」戰略，下樓離開後，另一組「回馬槍」便衣小隊搭乘另部電梯再逐層搜索，搭電梯再返現場的「阿明」，當場被警盤查逮捕。

中市東協廣場是外籍移工假日遊憩地點，防疫期間，廣場娛樂場所完全停業，因疫情趨緩防疫解禁，而於13日恢復營業，第一警分局在13日就排定擴大臨檢勤務，由副分局長周俊銘帶班展開臨檢。

防疫解禁，東協廣廠娛樂場所恢復營業，台中市第一警分局前往臨檢，查獲失聯及逾期居留共2人。（圖／警方提供）

警方帶回包含未帶證件移工近20人，過濾查獲失聯及逾期居留共2人。周俊銘表示，東協廣場建築量體太大，樓上樓下複雜且四通八達，警方限於人力只能累積每次臨檢經驗，每周規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場治安。

警方表示，移民署即日起推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間至6月30日止，以「不收容、不管制、低罰鍰」措施，鼓勵逾期外來人口及失聯移工主動投案，由移民署協助儘快返國。

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(中時電子報)