蘇男的車子被蔡嫌撞到，保險桿鬆落。（許素惠攝）

雲林50歲蔡男開車行經雲156及雲5線交叉口，因蘇男開的前車突然煞車而撞上，致蔡車頭與蘇車後保險捍損壞，雙方下車理論，蔡忽然開走蘇的車，未久返回肇事處，兩手各拿菜刀與鐮刀恐嚇現場工人，指其因道路施工造成他車禍，要求包商負責，工人嚇得報案，很快被警逮獲，經酒測值0.95毫克，原本只是酒駕肇事，卻演變成搶奪及恐嚇。

台西警分局長張文峰初步接獲同仁報告案情，也覺得奇怪，何以車子被開走的蘇姓被害人沒報案，反而是第三者報案，原來是蔡嫌把車禍肇因歸究於道路施工單位。

警方調查，該起車禍發生在上午約11點，蘇男行經雲156及雲5線麥寮鄉興華國小前，因為道路施工車道縮減而緊急煞車，後車蔡嫌未及煞車而直接撞上，造成蔡嫌右車頭及蘇車左側保險桿受損，雙方下車各自將車子開到路旁，在樹蔭下理論。

警方了解，蔡、蘇先打電話叫拖吊車後，相互指責對方不是約10多分鐘，蔡竟莫名地開走蘇的車，蘇後來搭著拖吊車離開，約20分鐘後，蔡回到肇事地點，雙手各拿菜刀及鐮刀下車大罵工人，指因為道路施工才害他發生車禍，要求找工地主任及包商老板負責。

警方說，工地主任出面解釋，不料，蔡嫌仍不罷休，一定要找包商算帳，又逕自開車去找包商，嚇得工人趕緊報警，警方獲報出動20多警力圍捕，約20多分鐘在東勢鄉同安村將他逮捕，發現他渾身酒味，經酒測值0.95毫克。

警方表示，蔡、蘇兩人都沒有受傷，蔡原本酒駕肇事涉及公共危險，卻當蘇面開走蘇的車，罪加一條搶奪，最後拿刀恐嚇工人，罪加二等。

(中時 )