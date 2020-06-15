中華電信為迎接5G時代來臨，徵才管道更多元，希望廣納社會各界菁英加入，自從發布線上校園徵才招募訊息後，陸續收到近2,000封優秀社會新鮮人的履歷。面談會立即於6月13、14日在中華電信台北總部隆重登場，錄取人員將於7月正式報到，展現中華電信十足速度感。

中華電信董事長謝繼茂一再強調，要成為智慧生活的領航者，及數位經濟的賦能者，就必須有一流人才加入。總經理郭水義也提到歡迎社會新鮮人選擇中華電信成為人生職涯的重要起點，鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。

今年中華電信順利拿下5G首張執照，取得最大頻寬及最佳位置，除了開創台灣5G元年，更展現力拼國家5G建設及技術應用之企圖心。對人才招募更是不遺餘力，郭水義總經理親自蒞臨校園招募面談會，對面談主管強調為公司覓才之重要性，讓這次面談更具時代意義。

今年8月中華電信亦將展開規模近600人之基層員工招募活動，相關訊息將不定期於人才招募網釋出。

(科技)