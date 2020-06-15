在二次疫情爆發疑慮急升，美股上周經歷3月底以來最糟一周，亞洲周一(15日)全面走跌，道瓊期指也在美股周一盤前狂崩900點。對於市場悲觀情緒湧現，不少華爾街投資大佬早就警告，美股隨時都有可能回跌。

在美國聯準會(Fed)發布利率報告，警告新冠肺炎疫情影響經濟仍未消散，加上美國多州的新增確診病例急速增加，這使得先前似乎與經濟表現脫鉤的美股上周四收盤狂殺1800點，一切又好像回到當時疫情爆發之際的狀況。

據《CNBC》報導，古根漢合夥公司（Guggenheim Partners）全球投資長Scott Minerd認為，美股目前過熱，泡沫已然成形，最終可能悲劇收場。美股上周四大跌1800點，他認為這波跌勢只是剛剛開始，最終跌幅恐達到50%。隨著全球各大城市重啟經濟活動，二次疫情可能因此爆發。

據《華爾街日報》報導，有新債王之稱、雙線資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）也認為美股估值過高，Fed對經濟在下半年出現V型反彈情況不樂觀，新冠肺炎確診病例增加，美國2020年總統大選等不確定性，讓美股漲幅疲弱，甚至有下行的風險存在。

資產管理公司GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）最近給投資人的信件也指出，目前市場迷失在樂觀情緒裡頭，導致在美股暴衝之際，看不清實際狀況。

(中時電子報)