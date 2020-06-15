國民黨主席江啟臣今早由副秘書長黃奎博、國際事務部主任李大中陪同下，前往美國在台協會（AIT）台北辦事處會晤處長酈英傑。今年3月酈處長曾赴國民黨中央拜會江主席，當面恭賀他新任黨主席，會後雙方約定擇期再會。

國民黨說，江啟臣這次回訪，受美方高度重視，除了處長酈英傑親自接待，還有AIT政治組、經濟組官員作陪。會中江等一行針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題和美方廣泛交換意見。

江啟臣向美方表示，國民黨期待美方能以實質行動來支持我國追求自由、民主與人權等普世價值的信念；國民黨未來會強化政黨外交，並繼續支持緊密台美關係的悠久傳統。

酈英傑則表示，美方一向把台灣視為可靠的貿易夥伴，國民黨14個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利。他也樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進方即時溝通以及合作。

國民黨說，江啟臣今年3月上任後，非常重視國際化與國際連結。國民黨中央5月間先後舉行兩場國民黨外交及兩岸立場說明會，邀請各國駐華使節來參加，廣受好評。另外，江啟臣和國民黨中央也開始透過推特 (Twitter)向國際發聲。江此次回訪AIT酈英傑處長，對於促進雙方互動、推動政黨外交等方面，具有重要意義。

(中時 )