黃敏惠說，北回歸線上的嘉義市是最好的觀測點，主場就在嘉義市，呼籲大家不僅來嘉市觀賞日環食，6月21日當天「嘉義市購物節」活動正式開跑。（呂妍庭攝）

「日環食」6月21日夏至當天登場，喊出「主場在嘉義」的嘉義市為迎接從各地造訪的民眾，已有200多位天文志工受過培訓。（呂妍庭攝）

百年天文奇觀「日環食」6月21日夏至當天登場，喊出「主場在嘉義」的嘉義市為迎接從各地造訪的民眾，已有200多位天文志工受過培訓，15日市府特別舉辦誓師大會，市長黃敏惠藉機宣布嘉義購物節從21日起起跑，只要在嘉市消費600元就能登錄參加抽獎，更提前預告，20日當晚北香湖公園將有無人機展演，21日日環食當天還有戰機F16衝場演出，強調嘉市為籌備這場活動已花了2年多時間籌備，極富教育意義。

黃敏惠表示，日環食是百年難得一見天文奇觀，嘉義市超前部署，尤其嘉義市天文協會和市府籌備2年多，包括辦理日環食巡迴講座、培訓天文解說師資及協助「天文闖關趣」教育活動等，讓嘉義市的日環食活動富有教育意涵。

除了硬體，「嘉義市已經做好準備」，黃敏惠說，北回歸線上的嘉義市是最好的觀測點，主場就在嘉義市，呼籲大家不僅來嘉市觀賞日環食，6月21日當天「嘉義市購物節」活動正式開跑，到8月31止，只要在嘉義市消費滿600元，憑發票即可登錄抽獎，獎品包括汽車、Gogoro等多項大獎。

嘉義天文協會總幹事黃傅俊表示，這一群認真又熱血的天文志工已經到過嘉義縣市、雲林縣及台南市等超過200個學校做過校園巡迴，也在全台各地舉辦超過300場次的宣傳活動，絕對有非常豐富的教學經驗，一定會讓來嘉義市觀看日環食的民眾有深刻的印象，也讓天文和教育能在嘉義市扎根。

嘉義天文協會理事長莊明娟說，日環食就是太陽、月球及地球成一直線，其實每年世界各地可看到至少兩次日食現象，但是這次發生在台灣，而且就在嘉義，可以不用出國，真的是百年難得一見，錯過了這一次就要等到2215年，呼籲大家要把握這一次難得觀賞的機會。

嘉義市教育處長林立生指出，這次日環食觀測活動雖然主場地選在北香湖公園，包括港坪運動公園、嘉市文創園區、河濱運動公園等地也安排日環食觀察嚮導駐點解說，民眾可以選擇這些地方觀日體驗。

市府指出，21日當天，北香湖公園周邊會設置有望遠鏡區及闖關活動，本次日環食現象將下午2點49分開始初虧、4點14分食甚，最後則在5點25分復圓，整個過程會以節目形式進行網路線上轉播，讓無論身處何方的朋友都能一起觀看日環食。

(中時 )