炎炎夏日，一口吃下故宮名畫裡的雲山煙雨，讓你瞬間沁涼消暑！國立故宮博物院15日宣布，與臺灣在地品牌「黑丸嫩仙草」聯名推出「墨戲仙草」，將故宮山水畫轉化為立體仙草凍，用最療癒人心的藝術想像與美食體驗，讓民眾享受詩畫般的甜品美學。

故宮表示，2010年起舉辦國寶衍生商品設計競賽，並將具市場發展性的得獎作品商品化，提升博物館文創產值、開創新生活美學。此次搶鮮上市的「墨戲仙草」，是去年第八屆國寶衍生商品設計競賽金獎作品。得獎者王蓓恩、劉家欣將故宮名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉搖身一變成為經典甜品仙草凍，當奶球淋在仙草凍上，增添風味的奶精流動於層層峰巒，在黑白相間中交織光影流轉的山水詩意，創意玩轉故宮名畫的感官體驗。

故宮表示，目前「墨戲仙草」禮盒推出2盒裝含運售價640元、8盒裝含運售價1,720元，每盒6入。即日起開放故宮精品網路商城、黑丸嫩仙草官網、7-Eleven及全家便利商店指定通路預購。

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