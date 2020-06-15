櫃買中心今（15）日表示 全訊科技（5222）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，全訊科技成立於民國87年6月間，董事長兼總經理為張全生，送件時資本額為3億7,770萬元，主要產品是固態功率放大器及模組以及微波次系統產品。全訊科技去（108）年業績，營收5億6,972萬元，稅前盈餘1億6,795萬元，稅後盈餘1億4,081萬元，每股稅後盈餘3.84元。

(工商 )