台股震盪走低連三黑，且主要亞幣走弱，但新台幣卻逆向續升，因反應上周五央行加大調節力道的結果，基本上匯率約在平盤上下整理，午後升幅收斂，尾盤仍由升轉貶，收在29.77元兌1美元，貶值0.8分，連續三個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量9.94億美元。

外匯交易員指出，台股延續上周漲高後回檔下修格局，且因美、陸先後傳出新增肺炎疫情，市場擔憂第二波爆發，避險情緒再起下，美元應聲走強，亞洲主要股匯市紛紛向下，台股大跌123點，但新台幣卻逆勢升值，盤中最多漲逾1角。

外匯交易員認為，新台幣表面上是升值，主要因上周五央行尾盤加大力道阻升近1角，也就是說，新台幣走勢其實就是在平盤上下整理，觀察外資有買有賣，進出口商實質需求也有限，並沒有特別的影響。短線市場又陷入多空交錯之中，若外資仍按兵不動，新台幣應是不脫目前的區間盤整居多。

(工商 )