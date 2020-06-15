今年全球經濟在新冠肺炎及美中貿易戰持續等多重不確定因素下受到影響，環泥(1104)董事長侯博義15日在股東會中指出，今年預估水泥、預拌混凝土及石膏板的銷售都會比去年微幅減少；但，公司仍在尋找水平整合的機會，將現有產品線加值化、多元化，以維持市場地位。

環泥預估今年水泥的銷售量可達36萬噸，比去年減少9%；預拌混凝土的銷量145萬立方米，減少5.9%；石膏板的銷售1635萬平方公尺，減少1.7%。

擴充國內市占第一的石膏板業務，是環泥今年的重心之一；侯博義指出，使用環保綠建材已是趨勢，桃園海湖廠的產能利用率已超過95%，增建的高雄路竹廠石膏板廠產線，預計今年的下半年投產，到時，市占率還會提高。

環泥也在開發與石膏板搭配的產品，開發石膏板牆結構，推出高隔音性能石膏板牆及防火被覆系統，同時積極搶攻公共工程，以及台商回流所帶動的廠辦建設工程。

除此之外，環泥指出，已引進日本外牆系統，搭配石膏板，讓石膏板的應用由內向外延伸，給建築界多一項選擇。未來更將持續以乾式隔間系統為基礎，持續發展新的產品組合。

今年1-5月，環泥的合併營收21.38億元，仍有5.45%的年成長；侯博義指出，在全球經濟受到不確定因素影響下，環泥將透過水平整合、發展新的產品組合等努力，在激烈的競爭環境，維持市場地位，持續交出良好的營運成績。

(工商 )