台鐵局指出，國內疫情趨緩並推動安心旅遊，將在7～9月推出系列郵輪式列車行程，包含夏季最夯主題：森林浴森呼吸，步道輕旅行、仲夏寶島號主題列車、夜宿海生館、臺東國際熱氣球嘉年華、瑞穗採文旦，以及詢問度很高的美學郵輪式列車，強強聯手雙體驗。

接續在8月，台鐵局說，進入夏季主題花卉金針花季，郵輪式列車也安排探訪金針花三大聖地：台東太麻里、花蓮六十石山、花蓮赤柯山，系列行程每年推出都引起搶購，呼籲民眾預訂請早。

台鐵局表示，跟著郵輪式列車健康安心出遊，推廣鐵道旅遊，健康防護仍不能鬆懈，郵輪式列車遊程多以戶外自然居多，行程中列車亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳等。請勤洗手做好個人衛生。領隊配戴口罩(個人可自行斟酌防疫新生活之規定配戴)。

台鐵局說明，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。每趟行程售票日期皆已陸續開賣，相關行程請參閱台鐵局網頁。

(工商 )