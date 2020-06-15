中國四川內江市東興區民政局婚姻登記處大廳6月15日上午發生一起命案，一名36歲唐姓男子在和32歲李姓妻子辦理離婚手續時，突然持刀朝著妻子狂捅，導致妻子當場臥倒血泊，經送醫搶救後仍不治身亡。

根據《紅星新聞》報導，36歲唐姓男子和32歲李姓妻子於6月15日上午9時左右到四川內江市東興區民政局婚姻登記處辦理離婚相關手續，沒想到唐男竟拿出事先準備好的刀，朝著妻子狂捅，一名目擊民眾表示，「好像說手續已經拿到手了，男的想不過，動了手。」另一名民眾則稱唐男行兇後，逃到了不遠處的西林大橋，爬上欄杆想跳橋輕生，後來被救起並被警方抓獲。

對此，東興區民政局婚姻登記處工作人員則表示，一切以警方調查結果為準。經初步調查，唐男與李女是夫妻關係，唐男在2人辦理離婚手續時持刀刺殺李女，導致李女經送醫搶救後，仍不治身亡。目前唐男已被東興公安分局抓獲，案件正進一步偵辦中。

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(中時電子報)