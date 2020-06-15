何庭歡5月時貼了一張扮成米奇樣子的舊照。（圖／何庭歡FB）

何庭歡今示範包肉粽。（取自直播）

何庭歡今示範包肉粽，網友大讚：認真的女人最美麗。（取自直播）

何庭歡日前還在臉書嬌羞說要減肥，不到1個月，今天高喊「燃燒吧廚房」，穿上低胸小洋裝，外著圍兜兜，示範如何包肉粽！瞬間吸引網友留言：歡歡包的肉粽很漂亮，認真的女人最美麗！

何庭歡日前在臉書粉專貼出一張自己裝扮成米老鼠的照片，只見她不僅頭戴老鼠耳，還戴了一頂魔法師帽。何庭歡也在留言串中回答說這張照片是以前拍的。

照片一曝光後，粉絲們喊可愛，不過有人卻回應「「臉拉長了不好看！」而歡歡本人也回應此留言說「那時候比較瘦」。

後來又撒嬌說「兩年前真的比較瘦啦！最近也確實飲食上不知節制」，於是她發問「歡歡是否要開啟減肥之路？」她要大家一起來投票幫她決定。並自製影片給大家來投票！她請大家在留言處寫下的答案喔！她還嬌羞地說：「歡歡掩面不敢看...。」

結果減肥不到一個月，何庭歡今天高喊「燃燒吧廚房」！直播包粽初體驗，只見她身著白色低胸小洋裝，外面穿灰色條紋圍兜兜，俐落地包好肉粽。

網友也很捧場，紛紛稱讚歡歡包的肉粽很漂亮，認真的女人最美麗！尤其攝影師也很認真在拍攝！

才說要減肥 何庭歡今喊「燃燒吧廚房」示範包肉粽

(中時電子報)