新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內掀起一波國旅潮，各地方政府無不卯足實力搶觀光客，盼能振興地方經濟。花蓮縣長徐榛蔚接受《中時電子報》專訪指出，「面對後疫情時代，花蓮已經做好準備」，下半年將陸續推動夏日嘉年華、聯合豐年節、國際石雕藝術節等，另外也舉辦抽獎、優惠旅行團等活動，期盼把觀光客吸引至花蓮，慢慢復甦花蓮經濟。

花蓮縣向來是觀光大縣，這次因新冠肺炎疫情延燒了將近半年，花蓮觀光產業也面臨史無前例的「寒冬期」。徐榛蔚憂心說，疫情對花蓮觀光產業影響很深，連帶運輸、農業、飯店等產業也遭受影響，花蓮去年失業率約在3.7%左右，一直維持在全國失業率以下，她擔心「今年花蓮很可能會稍微調高一點」，成為她們縣政推動上的一大考驗。

不過隨著疫情逐漸解封，國人旅遊意願大增，身為觀光大縣，眼前能做的就是拼了命，吸引國內旅客到花蓮一遊。徐榛蔚說，花蓮在4到5月疫情期間，有很多觀光活動都延後舉行，所以下半年有不少精彩的活動。像是在花蓮夏季7、8月就有非常多觀光活動，包括「花蓮夏戀嘉年華」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」等，預計可以替飯店業、觀光業帶來不少人潮。

花蓮好山好水，縣長徐榛蔚誓言打造國際觀光城市。（圖片來源：花蓮縣政府提供）

不過夏季是花蓮重要觀光旺季，但進入冬天後，人潮就會慢慢退燒，此時徐榛蔚信心滿滿說道，「我們希望淡季不淡」，透過辦活動讓人潮流入花蓮。徐榛蔚說，花蓮今年9月將舉辦每3年一次的國際石雕藝術季，有許多國際石雕創作者將來花蓮，是花蓮年度重要盛事，而10月有花蓮籌備已久的「全民運動會」，以及熱愛慢跑者都期待的「太魯閣馬拉松」，另外花蓮鯉魚潭國際龍舟賽也將延後至11月舉行，「今年本來是3月份舉行，有250個隊伍報名，希望下半年，這250隊依舊還在」，她這麼說。

花蓮緊鑼密鼓推出觀光活動，但徐榛蔚更重視的是文化旅遊、特色旅遊，讓旅客不只是來旅遊，更要體驗當地文化。她說，花蓮縣政府除了積極向觀光業者說明紓困方案外，也向業者推薦「農村部落旅遊」，希望觀光業者朝這方面走，把花蓮特色小部落、小農莊串連起來，藉此提升觀光量能。

一談到花蓮觀光旅遊，徐榛蔚就眉飛色舞，她更私心大推花蓮太魯閣錐麓古道，旅客沿著斷崖峭壁走，峽谷壯景一覽無遺，她稱這是菲律賓板塊、歐亞板塊擠壓下，才有的特殊景觀，「太魯閣是世界七大名景，以前都是外國人愛來，這裡更是台灣人一生一定要來的地方」。

上任後就誓言打造「國際觀光城市」的徐榛蔚，面對疫情後爆發的國旅人潮，她能不能繳出一張亮眼的觀光成績單，外界全都放大眼睛在看。

(中時電子報)