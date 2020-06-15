中央為刺激消費將在7月15日發放振興三倍券，不過面額只有200跟500元兩種，導致小攤商對於該如何找零相當苦惱。花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮消費型態與西部不一樣，像是花蓮傳統市場、原住民一條街等，很多都是觀光景點，而且東西不貴，很多店家都在問可否找零，花蓮縣政府將自主研議找零模式，讓攤商、民眾都方便。

面額200元、500元的振興券在台北或許一下就可以用完，但走入地方，可就沒那麼方便。徐榛蔚強調，花蓮有很多傳統市場、原住民市集，例如原住民蔬菜一條街就是花蓮很重要的特色，而這些除了是花蓮人日常採購之地，也是觀光景點，東西都不貴，但振興券都是面額200元以上，很多店家都問可否找零，他們認為店家可以找零最好，這樣等同於現金券，消費者、攤商都方便。

另外為了吸引民眾到花蓮觀光，徐榛蔚說，5月份花蓮與旅遊業座談會，全國旅行業者帶團來花蓮，累計1000人以上就可以獲得獎勵金，此外花蓮也針對遊客舉辦「玩花蓮、抽豐田汽車」活動，民眾來花蓮住宿即可上網登錄，有機會抽豐田汽車大獎。

三倍券找零困難，花蓮縣政府將研議辦法。（圖片來源：花蓮縣政府）

各縣市都祭出方案吸引民眾花三倍券，而三千元到底可以在花蓮買什麼呢？徐榛蔚大推「花蓮百年咖啡」，花東瑞穗有一顆百年咖啡樹，每一年都奪得冠軍咖啡，另外花蓮稻米、蜜香紅茶、麵包果都是很有特色的商品。

另外徐榛蔚說，遊客來花蓮一定要去石藝大街，花蓮是石頭的故鄉，小小一塊台灣玉，每一塊玉色澤都不一樣。她形容「有些玉看起來很透明，有些黏得像墨一樣」，花蓮還有非常稀有的藍寶石、雪花玉等，喜歡蒐藏玉石的人一定要來花蓮走一趟。

(中時電子報)