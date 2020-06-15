楊雲貴〔中〕捐贈心經墨寶給勸化堂典藏，由勸化堂董事長黃錦源〔右二〕代表受贈，新竹縣長楊文科〔左〕苗栗縣長徐耀昌〔左二〕苗栗縣議長鍾東錦〔右〕到場觀禮。〔謝明俊攝〕

楊雲貴捐贈大悲咒等墨寶給勸化堂典藏。〔謝明俊攝〕

獅山勸化堂新成立藝文展覽館，長期展出許多大家作品，供遊客觀賞。〔謝明俊攝〕

新竹縣長楊文科的98歲叔公楊雲貴，因感念獅山勸化堂對民眾教化貢獻，特別捐贈個人書法作品心經等4件給勸化堂典藏，15日上午舉行捐贈儀式，地主苗栗縣長徐耀昌、楊文科及苗栗縣議長鍾東錦等人到場觀禮，是勸化堂開堂以來少見2位縣長同台畫面。

楊雲貴，字逢辰，號閒雲散人，新竹峨眉鄉湖光村人，精通書法絲弦，尤以楷、行體相參的書法最為人所稱道，峨眉鄉內重要廟宇隆聖宮、丹桂宮的門柱上所刻題辭，都是他的作品，他在文史禮俗上的學識成就，更為新竹縣地方文史活教材，並曾擔任新竹縣政顧問，深得地方人士信任與推崇。

楊雲貴有感於獅山勸化堂是台灣著名宗教信仰聖地，得知獅頭山勸化堂設有藝文展覽館展示名家書畫，為了敦風勵俗勸人向善，特致贈「心經」、「大悲咒」等4件墨寶，給勸化堂永久典藏，供來山遊客與信眾參觀 。

15日上午在勸化堂藝文展覽館舉行捐贈儀式，新竹縣長楊文科和地主苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦、南庄鄉長羅春蓮等都到場觀禮，由勸化堂董事長黃錦源代表受贈，

勸化堂藝文展覽館前身為香客大樓部分寢室，由於歷來有許書法國畫大家，捐贈許多墨寶國畫給勸化堂典藏，數量相當多，為了增進勸化堂重視藝文傳承，因此將部份寢室改建成藝文展覽館，長期展出墨寶供香客參觀。

(中時 )