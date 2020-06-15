外表一派優雅、說話總是不疾不徐的花蓮縣長徐榛蔚，過去都在丈夫、前花蓮縣長傅崐萁的身後扮演夫人角色，現在站上第一線接棒花蓮縣長大任，徐榛蔚坦言壓力不小，更自比與傅崐萁不同的是，她的政策「比較有溫度」，任內除了延續傅崐萁未完成的重大建設外，更著眼推動智慧城市、智慧農業、程式教育等軟建設。

今年52歲的徐榛蔚為文化大學音樂系畢業，出身桃園望族，過去在政壇並不活躍，均以夫人輔選角色，出入花蓮地方基層，替傅崐萁深入社區、部落等。直到近幾年傅崐萁尋求接班者，徐榛蔚才逐漸浮出檯面，由於花蓮在地好媳婦形象深植人心，第一次出馬競選縣長就奪下縣長寶座，成為花蓮首位女縣長。

比起「花蓮王」傅崐萁霸氣奔騰，徐榛蔚則是身段柔軟、政治性格較淡，不特別愛爭取媒體曝光，也不像其他國民黨政治人物喜歡砲打中央。徐榛蔚私下坦言，擔任縣長壓力也比過去立委大得多，每一天都戰戰兢兢、謹言慎行，更強調「我政治性較低」，面對媒體尖銳提問總停留三、四秒，微笑點頭帶過。

而談到自己與傅崐萁有何不同時？徐榛蔚先是熟練般，細數傅崐萁任內有哪些重大建設，包括豐羽計畫、原住民族山海劇場等，並強調「還沒完成的建設，就由我來接棒繼續完成」。不過語畢後，徐榛蔚也睜大眼睛、話鋒一轉指，「但我的政策比較有溫度」，因為她任內將推智慧城市、力拼程式教育普及率等，這些可都是傅崐萁過去較少著墨的施政方向。

徐榛蔚任內希望推動花蓮成為智慧城市，像是這次疫情期間，花蓮就是全國第一個推動全縣遠距教學的縣市。徐榛蔚自信的說，「這可非一朝一夕就可完成」，去年教育處就針對遠距教學進行軟硬體設備建置，今年才有辦法在100多間國小、25個國中進行遠距教學；另外花蓮也成立「花蓮親師生平台」，老師可以在此平台分享教案，而孩子的學習歷程也放在網路上，老師、家長可以在此掌握學生學習狀況。

花蓮縣長徐榛蔚想打造花蓮智慧城。（圖片來源：花蓮縣政府）

另外智慧農業也是徐榛蔚在意的重點，她說每年農產品盛產造成價格崩壞，都讓農民欲哭無淚，花蓮縣政府就與小農合作，每到盛產季節就利用空拍機拍攝西瓜田、高麗菜田等，分析產量，製作出大數據，由地方政府來向農民預告，某一項蔬菜種植面積、產量大約有多少，藉此讓農民判斷是否轉作其他蔬菜或農作物，利用數位化資訊，解決農業供給過剩的問題。

而現在最夯的程式教育，花蓮也在積極推動。徐榛蔚說，全國沒有像花蓮這樣，程式教育覆蓋率達93%，學生從3年級開始學習程式教育，一路學習到9年級，盼花蓮孩子學習運用程式、雲端、大數據等科技，未來不用翻山越嶺找工作，人才可以留在花蓮。

比起傅崐萁用重大建設等政績長期稱霸花蓮，徐榛蔚則想擺脫官夫人形象與包袱，用女性溫暖角度，讓花蓮施政注入更有溫度的力量，走出自己的一條路。

(中時電子報)