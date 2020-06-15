台中市副市長令狐榮達說，市府將與台灣彩光通力合作，共創政府、民間企業及地方產業的多贏局面。（陳世宗攝）

台中市政府投入逾12億元打造后里馬場園區，為有效創造公共建設效益，觀光旅遊局辦理台中市后里馬場及花舞館營運移轉(OT)案，引進民間投資，歷時1年半進行各項可行性評估、先期規劃及公告招商等作業，15日順利與台灣彩光科技股份有限公司進行簽約儀式。

觀光旅遊局指出，未來10年台灣彩光將投資至少1.3億元，提升后里馬場及花舞館的軟硬體服務，擴大馬術推廣體驗同時打造產業展銷中心，為后里地區創造地方觀光發展榮景，為中市府招商成績再添一筆佳績。

台中市副市長令狐榮達說，后里馬場及花舞館舉辦過台灣燈會及花博等多場大型活動展演，奠定后里馬場及花舞館未來營運的良好基礎；期盼未來透過公私協力委外經營的方式，為后里馬場園區注入新創意，讓馬場風華再現並提升國際知名度。

令狐榮達也感謝台灣彩光科技公司投資大臺中的觀光建設，由科技業跨足觀光休閒產業，為后里馬場園區注入活水泉源，未來市府和台灣彩光是夥伴關係，市府會與台灣彩光通力合作，共創政府、民間企業及地方產業的多贏局面。

觀光旅遊局長林筱淇說，台灣彩光為后里馬場及花舞館營運移轉案成立專案公司台灣休閒運動科技股份有限公司與台中市政府簽約，未來該公司將規劃邀請國際級馬術顧問團隊，協助后里馬場整體規劃及經營，打造國際馬術賽事，並提供專業馬術培訓、馬匹飼育、親子馬匹教育及騎乘體驗等活動，結合花舞館發展在地產業展售、特色商品及藝文活動，活絡在地觀光產業發展。

林筱淇指出說，后里馬場園區經過市府用心打造，已成為本市觀光亮點，市府努力完成促參招商，盼望透過民間企業化專業經營擴大觀光量能，帶動周邊旅宿及觀光產業發展，並創造更多地方就業機會。台灣彩光公司也表示，將全力配合政府政策方向，用心經營，投入后里馬場休閒產業再造，打造一個適合國內外遊客造訪的好去處。

(中時 )