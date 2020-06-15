外資在上週連5個交易日買超台股後，今天反手賣超156億元，資金轉向避險貨幣，日圓匯價今維持在107.3附近，美元指數也相對有撐，下午盤在97.3。台股今收盤跌幅擴大逾百點，主要受到美期指跳水下殺影響；台北外匯經紀公司今新台幣匯價高低震盪區間1.29角，收盤價為29.77元，貶值0.8分，成交量9.94億美元。

外資今反手賣超台股，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周火熱的資金行情搭上冷清的基本面，使本周台股恐陷於多空交戰，盤勢將呈區間整理。市場目前仍在觀望第二波疫情發展，但他認為國際上對於圍堵疫情已具經驗，與2月時不可同日而語。以北京上周爆發群聚感染為例，這次中國政府的通報快速透明，立即啟動疫調與「戰時機制」因應，另一方面市場對於疫情反應正逐步鈍化，認為投資人或無須過度悲觀。

周俊宏表示，先前美中攻防曾引發市場驚恐，但觀察雙方互動，中方通過香港國安法後，後續未出現實際動作，境內衝突也無進一步升高；美方通過外國公司問責法後，目前也暫時按兵不動，顯然雙方仍有顧忌，在市場資金動能充足的前提下，長線來說股市仍具成長空間。

上周FOMC會議時，主席Powell對景氣復原速度不樂觀，且美國部分地區出現第二波感染潮跡象，澆熄景氣快速復甦的預期，避險需求急遽升溫，道瓊6/11暴跌逾1800點，日圓自低點反彈，從週初的109.59 一路升值，一度升至106.58，日圓本周一匯價小幅壓回至107.3，在亞幣中相對強勢。

(時報資訊)