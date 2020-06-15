時力中央黨部今日於臉書發文表示，執政黨在6月底立院臨時會將再度行使「考試院、監察院人事同意權」，但民進黨過去主張廢除考監兩院，現在就該履行承諾，在立法院下會期的修憲委員會處理。此外，也應廢除不合時宜的《憲法增修條文》，並重新制訂新版憲法增修條文，

時力聲明指出，目前《憲法增修條文》早已不合時宜，單單刪除「國家統一」字眼並無法符合台灣國情現況。為了逐步推動國家正常化，時代力量呼籲，執政黨應立刻評估制訂新憲的時程做法。

時力表示，許多民間智庫所做的研究都顯示，「台灣」已經成為這個島嶼上最主要的國家認同，但我們的憲法卻依然以「國家統一」為前提，不只忽略國際現實，更無視廣大人民的「台灣認同」。除此之外，《憲法增修條文》相關規定不符人民期待，也造成台灣憲政運作扞格。

時力表示，支持下會期修憲委員會要處理的「公民權下修至18歲」，但也期望透過擴大青年參政，加快政治改革的速度。推動台灣的國家正常化，是時代力量的一貫主張，也是台灣主流民意，請執政黨不要漠視人民的聲音，讓台灣早日能擁有一部符合台灣國情現況的憲法。

(中時 )