距離上次確診個案六月一日，今天打破連續第14天0確診紀錄，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為一對在孟加拉工作的夫妻，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療，但返台前，僅先生符合二次採檢陰性的返台規定，太太則因當地病人太多，被迫出院，返台前未達二次採檢陰性的規定，但指揮中心暫不開罰。

夫婦案444及案445，分別於今年1月下旬及3月上旬至孟加拉工作，6月12日一同自孟加拉搭機至馬來西亞，並於13日自馬來西亞搭乘專機返國。

這對夫妻其先生在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，在當地確診住院治療，並於5月28日及6月2日採檢均為陰性。

太太則於5月25日出現發燒症狀，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療。於6月2日檢驗陰性。兩人6月2日出院返家後未再外出，但均在返台後「復陽」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，按目前規定，在海外確診的國人如果要返台，必須符合兩個條件，一是從發病到登機必須間隔2個月，且症狀已緩解；一是必須二次採檢為陰性。

按照規定，若因此「有傳染他人之虞者」，可依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，須負刑事責任，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬以上200萬元以下罰金。

指揮中心疫調顯示，案444在孟加拉工作期間，於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，案445則於5月25日出現發燒症狀，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療，但其中只有案444於5月28日及6月2日二度採檢均為陰性，案445則只有於6月2日一次檢驗陰性的紀錄。

莊人祥說，雖然案445未符合規定即返台，但自述因為當地醫院病人數太多，不得不出院，且兩人6月13日返國入境時已經無症狀，加上主動告知機場，馬上由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，且兩人在機上，全程穿著隔離衣、配戴口罩，有做防護，距離發病日又超過10天，評估傳染給他人的風險大幅降低，因此，綜合考量，暫不開罰。

莊人祥強調，案444與案445搭機返台時均有戴口罩、著防護衣，入境後也未接觸國內親友，衛生單位目前掌握同班機機組員及前後兩排乘客共37人，其中11位機組員列為自主健康管理對象，前後兩排26位乘客則維持居家檢疫對象。

(中時 )