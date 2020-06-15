高雄市政壇近期除了前市長韓國瑜被罷免，高雄民間團體不捨發動反制，要罷免時力市議員黃捷、民進黨市議員陳致中，甚至傳出高閔琳也被點名。對此，前總統陳水扁今表示，韓國瑜市長曾在議會公開肯定陳致中，「質詢品質之高，扎扎實實，猶如祥龍十八掌，拳拳到位」。

韓國瑜被罷免下台後，有許多挺韓支持者感到氣憤，認為側翼團體及泛綠陣營幾位黨公職，檯面上下都推了罷免一把，其中早已聲名遠播的民進黨高雄議員陳致中更位列4人罷免名單中。

高雄前鎮區罷免陳致中連署地點，一早就有民眾湧入要拿連署書簽名，而前鎮當地民眾也不滿表示：「陳致中既然是我們選出來的議員，當然是要為大家講話，而不是每天一看到你在議會質詢，就是一直罵一直罵，那你到底要為我們做什麼」。

陳致中昨(14日)也迅速做出回應指出，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，他不會後悔，更不會改變，因為他相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。他重申，做對的事，勇敢無畏」。

對此，阿扁今15日在臉書發文回應兒子陳致中罷免案，稱「陳致中曾榮獲高督盟評鑑問政優質議員，受到韓市長公開肯定，質詢品質之高，扎扎實實，猶如祥龍十八掌，拳拳到位」。

(中時電子報)