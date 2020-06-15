今年破布子產量回復正常，每台斤約在40到45元左右，民眾採收後加入配料熬煮，成了夏天入菜、下飯的在地小菜。（莊曜聰攝）

民間相傳食用破布子可緩解芒果吃多的過敏、腸胃不適等症狀，兩者的產期剛好重疊，因此不少民眾都會採摘破布子熬煮成漬物，還能入菜做料理，炎炎夏日很受饕客歡迎，去年因產量大減，價格漲了1倍，今年產量恢復正常，市價也回穩，南市安定區南安社區居民也相揪，一起動手做這道農家古早味。

破布子在多分布在台灣1000公尺以下的山區、坡地，在部分平原地區也有種植，因為生命力強，栽培後不須特別管理，果實烹煮後又能食用，因此在農家與民間相當常見，大部分是零星栽培，所以數量不多，近年也有農民引進外國品種種植，採收後果實多半做為加工用途。

破布子採摘後浸泡洗淨，撈起後依照個人喜好不同，加入炒熟生薑、鹽巴、冰糖、醬油、豆瓣醬、豆鼓等調味料烹煮攪拌，放涼後靜置一晚，再放入瓶中冷藏，就是下飯的漬物，因與芒果產季約在同時期，所以製作破布子也成為此時常見的農家風景。

安定區南安社區居民每年都有煮製破布子的習慣，社區長輩會在此時出動，眾人將採收的破布子一顆顆用手拈下，還能一邊聊天順道交流感情，王姓民眾這次收購約150台斤的破布子，比起去年每台斤近80元的「天價」，今年每台斤約在40元左右，而做好的破布子只送不賣，都分送給鄰居及親戚朋友。

(中時 )