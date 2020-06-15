日職19日將要開幕，今日日本野球機構公布賽程，受到新冠肺炎影響，央聯將不會舉辦高潮系列賽（CS）、洋聯則縮短高潮系列賽程，此外兩聯盟交流賽、明星賽也通通取消。

日職例行賽從143場減少至120場，雖然延後2個月，不過總算將繼中職、韓職後順利開幕。由於原本7月留空賽程為了備戰東京奧運，不過奧運取消後，日本野球機構也公布央聯7月24日、洋聯7月21日以後的比賽。

目前預計央聯例行賽將在11月8日結束，由於6隊中僅有2隊有巨蛋，屆時邁入冬季將很難在寒冬中對戰，因此決定取消高潮系列賽，聯盟優勝將直接晉級日本一。

洋聯例行賽則是在11月6日結束，優勝隊伍帶有1勝優勢進入高潮系列賽，不過賽制從6戰4勝改為4戰3勝，預計11月14日開始。

此外鑒於日前有不少日職選手染上新冠肺炎，相較中職若有球員、工作人員確診就直接停賽，日職則沒有強制作法，僅說若有選手染疫，將由緊急理事會來處理。且日職也尚未公布球迷何時可入場，只能一步一步來。

(中時 )