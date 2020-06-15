為了讓北高雄的民眾有更多替代道路可選擇，民進黨立委邱志偉多次在立法院院會及交通委員會質詢，要求交通部要將高鐵橋下道路（台39線）從阿蓮區延伸至仁武區。全案由交通部主責後，交通部也已經編列700萬預算展開評估發包作業，預計1年後提出可行性評估成果報告，屆時高鐵橋下道路是否開通至仁武將會更明朗化。

對住在北高雄的民眾而言，會選擇此道路前往高鐵台南站，其經濟效益不輸到左營搭車。此道路可以連結南科、橋頭科學園區及沿線區域，也能抒解台1線、國道1號的車流壓力。

邱志偉表示，台39線往南開通，路竹、岡山、燕巢、大社以及仁武地區多了一條替代道路可以使用，短程的民眾可以利用這條道路往來，不需再擠上國道1號，或繞遠路到台1線，能有效抒解國道及台1線車流。他希望，高鐵橋下道路加入橋科的通行需求後，中央政府應該要正視民眾的權益。

高鐵橋下道路從阿蓮延伸至仁武總長近21公里，道路開通後將可有效整合台南與高雄生活圈的整體發展，對於高雄市往返台南市短程車流也將有大幅疏導作用。

高雄市政府在8年前就已經完成全線開通可行性評估，因為時間久遠，建築成本已經不能同日而語，效益也需重新評估，加上高鐵橋下道路屬於台39線，由公路總局管轄，因此，邱志偉要求由交通部接手主導，重新進行高鐵橋下道路阿蓮延伸至仁武段進行可行性評估報告。

(中時 )