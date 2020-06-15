109年6月11日深夜22時許，基隆市警察局第二分局深澳坑派出所接獲熱心民眾報案，稱轄內山區道路疑似有迷途學生需要協助；警員吳豐羽、實務訓練生劉晉良擔服備勤勤務，火速馳赴現場並沿山區道路搜尋。

女學生深夜錯搭公車到山區，暖警急護送安全返家。(戴志揚翻攝)

案經瞭解，住在市區的一名國中女學生，當日下課後偕友出遊，於活動結束後自行搭公車離開，但未注意行駛路線，且因疲累而睡著，驚醒時已到達深澳坑郊區附近；女同學身無分文且手機電量不足，無法撥打電話回家，只好請求鄰近居民協助。 警方到場查明原因後，將女同學先帶返回派出所安置，並提供熱食及茶水，隨後驅車護送返回住處。家屬見狀不斷向警方道謝，直呼人民保母「揪甘心」。

基隆市警察局第二分局提醒您：隨疫情趨緩，暑假即將到來，學童出門旅遊務必注意自身安全，遇臨時狀況可撥打110向警方尋求協助，亦可下載警政系統APP，「快樂出門、平安回家」。

(中時電子報)