大陸鋼琴家郎朗去年6月閃電娶小12歲的美嬌娘、德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口繼在陸綜《幸福三重奏》曝光新婚生活後，夫妻倆再登上節目《妻子的浪漫旅行》，而吉娜愛麗絲一聽到謝娜念出郎朗寫給她的信，更是一秒就爆哭。

郎朗帶著吉娜愛麗絲登上夫妻實境秀《妻子的浪漫旅行》，在節目釋出的片段中，團長謝娜念出郎朗寫給吉娜的信，謝娜開口說：「我是吉娜的丈夫郎朗」，吉娜愛麗絲原本露出靦腆笑容、害羞地用手遮臉，不料她下秒卻哭了。

吉娜愛麗絲從害羞露笑竟變成爆哭，嚇壞所有人，原來是吉娜愛麗絲在旅行途中，因為思念老公郎朗，才讓她一聽到謝娜的朗讀就淚崩，而郎朗在攝影棚看到老婆流淚，他眼裡也跟著泛淚光。

郎朗與吉娜愛麗絲夫妻情深感動眾人，吉娜愛麗絲事後也在微博害羞說：「讓姐姐們看我想老公想到秒哭，怪不好意思的」，郎朗也幫老婆道歉「不好意思啊～」，夫妻另類曬恩愛閃瞎眾人。

(中時電子報)