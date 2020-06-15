本月6日韓國瑜遭超過93萬票從高雄市長職位罷免，然事後仍有行程，被問到是否放不下高雄時，韓國瑜竟回：「要多想我喔！」，北市議員鍾小平竟說韓國瑜這話有妙用，細膩暗藏未來布局關鍵。

對於韓國瑜被罷免後，說出「要多想我喔」這句引人揣測的話語，鍾小平於《突發琪想》節目中透露韓心心念念想選北市市長，如今鋪陳此事合情合理，還說他若跟蔣萬安爭黨內初選贏面大，因此認為「要想我喔」這句話是踏出第一步，還可能因為這一步而大復活，更認為呼應陳文雄的團隊不解散說法，預測「台北市來相見，這是他的穿雲箭」。

鍾小平更表示韓國瑜這句「要想我喔」，碰到韓粉或任何人都會這樣講，直呼這句話「撩撥情感」，大讚平易近人又很細膩，而這具有功效，鍾小平更直言，韓國瑜不須休息就可走更長的路，而如今休息後，「一切恢復超級瑪莉的戰鬥指數、扶搖直上」，大膽推測韓國瑜不會退休，將尋覓政治第三春。

(中時電子報)