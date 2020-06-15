縣府率隊拜會鄉鎮首長，共同研商推動客語事宜，期盼攜手營造「講客也會通」的客語友善環境。 （苗栗縣政府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣為客家大縣，苗栗縣政府推動客語成效獲客委會肯定，並為強化全縣客語為通行語執行政策，逐一拜會卓蘭、南庄、泰安、通霄、苑裡、後龍及竹南鄉鎮長，研商共同推動客語事宜，加強落實「講客也會通」的客語友善環境。

苗栗縣政府在客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」考評，榮獲全國第一，苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所則拿下優等；頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所為佳等，全縣總獎勵金高達1300萬元，得獎數及總獎勵金皆居全國之冠，締造佳績。

為增進卓蘭、南庄、泰安、通霄、苑裡、後龍及竹南的客語推動成效，苗栗縣副縣長鄧桂菊率縣府文化觀光局拜會各鄉鎮首長。鄧桂菊表示，苗栗縣客家人口約佔65％，18鄉鎮市都是客語通行語地區，期盼鄉鎮市長鼓勵公所團隊報考客語認證，提升客語公事服務能力，並將客語融入業務推動，例如垃圾回收車加播客語宣導、活動適度使用客語、安排客家藝文表演、總機以客語錄製、鼓勵爭取客委會學術文化補助，以及客家文化生活及產業環境營造計畫補助等。

各鄉鎮長皆表示全力配合，將從鼓勵客語報考等開始做起。文觀局指出，今年客語初級認證，苗栗縣報名人數3396人，為全國第二，縣府將補助通霄等未獲獎的公所開設客語認證研習班，盼能攜手營造「講客也會通」的客語友善環境。

(中時 )