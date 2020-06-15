受到新冠肺炎疫情的衝擊，不少行業營業額銳減，土城在地的行李箱維修廠商「阿貴師」營業額甚至僅剩不到5%，但小編卻透露，員工依舊正常上班，全由老闆阿貴師一間扛起對員工的承諾，讓所有人感動不已。

《行李箱達人阿貴師》的小編在臉書上指出，老闆阿貴師身為公司老闆，卻依舊天天親手為客人修箱，而身為員工的小編，疫情發生至今卻依舊一如往常打卡上下班，完全沒有資遣、無薪假，甚至是拖欠薪水的情況發生。小編形容，「這一切都太正常的不可思議了」！

小編繼續說，受到疫情影響，行李箱不僅賣不出去，就連維修也都沒了需求，營業額甚至比2008年的金融海嘯還慘，比大家想的還慘10倍。然而，這背後靠的是阿貴師一間扛起的責任，以及給員工的承諾，因為每個決策都可能影響數十個家庭生計，阿貴師不惜奔波籌款也要支付薪水。

由於營業深受疫情影響，因此阿貴師也將大部分的行李箱降價出清，有的行李箱甚至只要600多元，小編直言，這一次的出清活動或許會是最後一根救命稻草，同時也當作謝謝顧客多年來的回饋。

(中時電子報)