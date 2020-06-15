協助應屆畢業青年「衝就業」，勞動部今（15）宣布開辦「青年就業獎勵計劃」，針對15至29歲的在108學年度應屆畢業生，不分國內、外學歷，1月15日後找到全時工作者，都可以透過「台灣就業通網站」登錄計劃，只要在今年底穩定就業滿3個月就可以獲得2萬就業獎勵，再滿3個月、再加發1萬元，最高可得3萬元。

勞動部4日行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，規劃透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」策略，陪伴青年從校園順利接軌職場；現依據「衝就業」面向推動「青年就業獎勵計畫」。應屆畢業青年6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部勞動力發展署表示，比照特別條例，同時考慮到應屆畢業生可能也會提早尋職，所以也向前認定，「雖然計畫在15日上路，但只要是在1月15日起至6月15日找到工作的應屆畢業生也可符合條件」。

也就是說，如果4月底找到工作的應屆畢業生，在6月20日透過「台灣就業通網站」登錄後，在9月20日連續工作滿3個月，即可符合第一階段領取2萬元就業獎勵條件。

另外，如果參加計畫的應屆畢業生在未滿3個月的時候遭到資遣，屬非自願離職，在2個月內找到工作，並在今年底前完成穩定就業3個月，仍可以獲得第一階段2萬元就業獎勵，再持續就業3個月，即便跨至明年度，也可以領取1萬元的第二階段就業獎勵。

(工商 )