建設局長陳大田（左）15日到大智慧學苑拆除現址勘察，台中市議員鄭功進（右）提出交通2.0方案，要求市府相關單位主動邀集台鐵局、國產署以及周邊用地的相關所有權人，共同研商如何在站前的大智路打通後，有效提升交通疏運量能的方案。（馮惠宜攝）

台中大車站計畫最後一哩路「大智慧學苑」拆除作業即將完工，台中市建設局長陳大田15日到現場勘察，也宣布原先預估大智路打通工程為期90天，經協調各管線單位及交通局，確定可縮短至64天，預計將於8月底完工通車，可望串聯台中火車站前後站，帶動東區發展。

台中大智路貫通工程延宕13年無法推動，主要涉及大智學苑所有權人權利，台中市長盧秀燕上任後積極溝通，終於成功讓全數24位所有權人同意協議價購，今年2月底熄燈歇業後，所有權人自行辦理拆除作業，拆除期間，市府持續關心拆除進度並給予協助，平均以每5至7天拆除一層樓的速度逐層進行，日前終於完成地上物拆除。

15日陳大田邀集交通局長葉昭甫、東區區長陳佩玉及市議員羅廷瑋、鄭功進、國光里長陳雅惠等人，前往工地現場關心工程進度，市議員鄭功進當場提出交通2.0方案，要求市府相關單位應該主動邀集台鐵局、國產署以及周邊用地的相關所有權人，共同研商如何在站前的大智路打通後，有效提升交通疏運量能的方案，包括尖峰時段的車輛分流及停車場域的空間規劃。

鄭功進表示，貫串前後站的大智路打通，是地方高度期待的重大公共建設工程，緊鄰在旁的停35用地，應同步辦理用地取得，若能盡早規畫相關接送區及計程車停等區，才能真正有效紓解大智路及復興路尖峰時刻的回堵車潮。

(中時 )